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ANALİZ - Avrupa'da insanlık ölüyor |Video
Türkiye - Yunanistan sınırında acı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'nın mültecilere ve müslümanlara karşı zalimane insanlık dışı tutumu ise yürekleri dağlıyor. Avrupa sınırında insanlık ölüyor ve vicdansızlığın tanımı Avrupa tarafından sil baştan yazılıyor... İşte Türkiye ile Avrupa arasındaki 'insanlık' farkı analiz haberimizde...
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