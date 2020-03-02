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02.03.2020

Yunan dehşeti kamerada! Göçmen teknesini batırmaya çalıştılar |Video

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı anlar görüntülendi.

Bugün, Yunanistan'a botla geçmek için yola çıkan göçmenlere, Bodrum açıklarında Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yunan sahil güvenlik unsurları, göçmenlerin bulunduğu lastik botu, önce yanından hızla geçerek batırmaya çalıştı.

Daha sonra da yanlarına yaklaşıp, uzun sopalarla göçmenlere vurdu. Yunan sahil güvenlik ekiplerince göçmenlerin yanında havaya ateş açıldığı da görüldü. Yunan sahil güvenlik unsurlarının göçmenlerin botunu batırmaya çalışması, kameralara anbean yansıdı. Yunanistan'a geçmek için hareket halindeyken denizde zor durumda bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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ahimde yunana dava acsinlar ahimde yunana dava acsinlar

yunanin multecilere yaptiklari insanlik disi hareketler hem insan haklarina hem ab ve bm kararlarina aykiri yunan askeri ve polisinden insanlik disi kotu muamele gorerek darp edilen yaralanan multecilerin kendisi ve yakini olenlerin yakini ahime sikayet edip dava acsinlar hem yunan yaptiginin cezasini ceksin hemde ahime bakalim olay yunanli olunca sikayet ve davayi nekadar dikkate alip tarafsiz olacak ahim

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cevapla 02.03.2020 15:57
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