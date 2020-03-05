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05.03.2020

Doğmamış bebeğe Yunan zulmü! |Video

Ege Denizi ve Trakya'dan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Yunan askerinin orantısız gücüyle karşı karşıya kalıyor. A Haber ekibi Edirne sınırında yaşanan dramı anbean görüntüledi. Yunan güvenlik güçleri kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkelerine giriş yapmak isteyen mültecilere orantısız güç kullanıyor. Hatta doğamamış bebeğe bile zulmettiler! İşte sınır hattında yaşanan insanlık dramının yürek dağlayan görüntüleri...

Ege Denizi ve Trakya'dan Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Yunan askerinin orantısız gücüyle karşı karşıya kalıyor. A Haber ekibi Edirne sınırında yaşanan dramı anbean görüntüledi.

Yunan sahil güvenliği Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a geçmek isteyen 5 aylık hamile olan mülteci kadını darbetti. Üstelik Yunan'ın zulmü bununla da kalmadı, hamile kadının bir de kucağında çocuğu olmasına rağmen dövdüler. Yaşadıklarına inanamayan kadın, "Çok canım acıdı. Halen inanamıyorum. Nasıl böyle bir şiddet gösterdiler halen aklımız almıyor." ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki mülteci kadın Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu oldu.

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