03 Mart 2020, Salı
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1942’de Suriye’ye sığınan Yunanlar, şimdi mültecilere zulüm ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
İKİ FOTOĞRAF TEK GERÇEK: İNSANLIK

’nın 2. Dünya Savaşı sürecinde ’ı işgali ettiği dönemde, ülkeden kaçan ’nin kentine sığınmıştı. Burada oluşturulan kamplarında, Suriye’nin gerçek sahibi olanlar, Yunan mültecilere kıyafet ve giyecek yardımı yaptı. İşte o anları anlatan 1942 tarihli ‘’ adlı gazetenin birinci sayfası “insanlığın” gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

sırasında Alman Nazilerin 'ı işgali sürecinde Yunanlılar da 'deki kamplarına sığınmıştı. 1942 tarihli '' adlı gazetenin birinci sayfasında 'teki Yunan mülteciler için oluşturulan bir mülteci kampında Suriyelilerin Yunan mültecilere kıyafet ve giyecek yardımı yaptığı anlatılıyor.

TÜRKİYE YARDIM GÖNDERMİŞTİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942'de 'daki Naziler ve İtalyanlar ittifak halinde Yunanistan'a yönelinde hem iç kesimlerden hem de adalardan yüzbinlerce Yunan kaçarak Suriye, ve gibi ülkelere sığınmıştı. Yunan mülteciler için Halep'teki Neyrap'ta bir oluşturulmuş, gelen Yunanlar burada misafir edilerek her türlü ihtiyaçları karşılanmıştı. Bu süreçte de kıtlık ve yokluk çeken Yunanistan'a TIR'lar dolu insani yardım malzemesi göndermişti.

33 KİŞİ CAN VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; o dönemde Mısır bölgesinde 500 Yunan mülteciyi taşıyan İngiliz gemisi SS Empire Patrol'da yangın çıktı ve aralarında 14 çocuğun da olduğu 33 kişi hayatını kaybetti. Çoğunlukla Sakız Adası'ndan, Girit'ten, Midilli'den ve Yunanistan'ın diğer birçok bölgesinden kaçan mülteciler savaştan sonra geri döndüler.

SURİYE'DE KAMPA SIĞINDILAR

O dönemi hatırlayanlardan Marianthi Andreai verdiği bir röportajda yaşadıklarını 'Almanlar buradaydı. Ben üç yaşındaydım. Kaçak olarak Türkiye'ye geçtik ve oradan Halep'teki El Nayrab kampına giden trene bindik' diye anlattı.

'HİÇ UNUTAMAM'

Andreai devamında şunları anlatıyor: 'Yaşlı kadınlar sarmıştı etrafımı. Sonra Türk sınırındayken askerlerin 'Gel buraya' 'Gel buraya' diye bağırdığını hatırlıyorum. Koşarak kaçtık. Bonra ben yere düştüm. Sonunda bizi bıraktı. Ama bunu hiç unutamam"

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