Anadolu insanı 7'li koalisyona tepkili: SİHA’ya dokundukları kadar Kandil’e dokunmuyorlar

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru hızla gidiyor. Muhalefet tarafından yaşanan krizler her geçen gün derinleşiyor. 14 Mayıs'ta FETÖ-PKK'ye kim, ne söz verdi? Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN