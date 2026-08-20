Mavi Vatan'ın gurur tablosu Gölcük'te: TEKNOFEST'te TCG Anadolu'ya yoğun ilgi

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sabah saat 09.00'da başlayan etkinlikte savaş gemileri, denizaltılar, taarruz helikopterleri ve Bayraktar TB2 gibi milli savunma unsurları sergileniyor. TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar yaklaşık 400-500 metrelik kuyruk oluştururken, SAS ve SAT komandolarının gösterileri de büyük ilgi gördü. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Gölcük'teki yoğunluğu ve etkinlik alanındaki son gelişmeleri yerinden aktardı.