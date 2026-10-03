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Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ çalışmasında göçük! Trafik havadan görüntülendi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ çalışmasında göçük! Trafik havadan görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan Bulvarı'nda İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında sabah saatlerinde kısmi göçük meydana geldi. Elektrik ve su hatlarının bulunduğu bölgede oluşan çökme nedeniyle alan güvenlik şeridiyle kapatılırken, bulvarda trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmaların uzun süredir devam ettiğini belirten bölge esnafı ve vatandaşlar, plansızlık ve ulaşım sorunlarından şikâyet ederek çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

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