Başkan Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Haksız kazanç elde eden hesap versin

Şanlıurfa’nın sağlık altyapısını güçlendirecek 39 milyar lira yatırım bedeline sahip 2 bin yataklı şehir hastanesi, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan, Şanlıurfa’daki konuşmasında fon soruşturmasına ilişkin önemli mesajlar verdi. “Her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını versin” diyen Erdoğan, milletin malına el uzatanların yaptıklarının yanına kalmayacağını vurguladı. Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, gereken adımların atıldığını ifade etti.