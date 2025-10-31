31 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Almanya ile kritik zirve! Doç. Dr. Orallı: Avrupa'nın değil Ankara'nın kriterleri geçerli
Almanya ile kritik zirve! Doç. Dr. Orallı: Avrupa’nın değil Ankara’nın kriterleri geçerli

Almanya ile kritik zirve! Doç. Dr. Orallı: Avrupa'nın değil Ankara'nın kriterleri geçerli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2025 11:23
Güncelleme:31.10.2025 11:25
A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Türkiye'nin artık Kopenhag kriterlerine karşı kendi "Ankara Kriterleri"ni koyduğunu belirtti. Almanya'nın Gazze'deki tutumunu "tarih boyunca yanlış yerde durmak" olarak nitelendiren Orallı, "Avrupa güvenlik mimarisi Türkiye olmadan düşünülemez." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Almanya ile kritik zirve! Doç. Dr. Orallı: Avrupa’nın değil Ankara’nın kriterleri geçerli
Avrupa’nın değil Ankara’nın kriterleri geçerli
"Avrupa'nın değil Ankara'nın kriterleri geçerli"
Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik
"Dünya turizm liginde 4. sıraya yükseldik"
İmamoğlu’nun danışmanı gözaltına alındı
İmamoğlu'nun danışmanı gözaltına alındı
Avukat cinayetinin azmettiricisi yakalandı!
Avukat cinayetinin azmettiricisi yakalandı!
Başkan Erdoğan 3. kez DEM heyetini kabul etti!
Başkan Erdoğan 3. kez DEM heyetini kabul etti!
Papara’nın faaliyet izni iptal edildi!
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi!
Terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte çözeceğiz
Terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte çözeceğiz
500 bin konut projesinde merak edilenler!
500 bin konut projesinde merak edilenler!
Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltında
Rüşvet operasyonu! CHP’li meclis üyesi gözaltında
İBB’ye veri sızdırma soruşturması: 4 gözaltı daha!
İBB'ye "veri sızdırma" soruşturması: 4 gözaltı daha!
Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem
Doğu Avrupa’dan Akdeniz’e yeni denklem
Daha Fazla Video Göster