31 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Almanya ile kritik zirve! Doç. Dr. Orallı: Avrupa'nın değil Ankara'nın kriterleri geçerli
A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, Türkiye'nin artık Kopenhag kriterlerine karşı kendi "Ankara Kriterleri"ni koyduğunu belirtti. Almanya'nın Gazze'deki tutumunu "tarih boyunca yanlış yerde durmak" olarak nitelendiren Orallı, "Avrupa güvenlik mimarisi Türkiye olmadan düşünülemez." dedi.