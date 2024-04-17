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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 nisan arasında Türkiye'de olacak

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 17.04.2024 15:06
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ilk kez Türkiye'ye geliyor. 22-24 Nisan arasında Türkiye'de bulunacak olan Steinmeier, 24 Nisan'da Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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