Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, 22-24 nisan arasında Türkiye'de olacak

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ilk kez Türkiye'ye geliyor. 22-24 Nisan arasında Türkiye'de bulunacak olan Steinmeier, 24 Nisan'da Başkan Erdoğan'la bir araya gelecek. Detayları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.

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