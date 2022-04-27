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Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: Kendi adımızla girme kararı aldık

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2022 15:01
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır" dedi.
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