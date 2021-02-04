Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu FOX TV'nin geride bıraktığımız günlerde yaptığı ve A Haber'in ortaya çıkardığı 'çiftçiye ödenek verilmiyor' yalan haberini tekrarladı. Kılıçdaroğlu ortadaki tüm gerçek veriler ve belgelere rağmen 2020 yılına dair çiftçilere bir ödeme yapılmadı dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'nin yalan haberini tekrarladı. 2020 yılı teşvik ödemeleri yatmadı dedi.

FOX TV, geride bıraktığımız günlerde İzmir Ödemiş'te bir çiftçi ile röportaj yapmış çiftçilere 2020 yılında hiç destek verilmediğini iddia etmişti.

A Haber, FOX TV'nin yalanını belgeleri ile ortaya çıkarmıştı. Hiç ödenek almadığını iddia eden çiftçiye 29 bin lira süt, yem, gübre ve analiz desteği sağlanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, FOX TV'nin yalanını tekrarladı. 2020'de çitfçiye ödeme yapılmadı dedi. Gerçekleri görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN A HABER'E TEBRİK

Öte yandan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından FOX'un yalanını ortaya çıkaran A Haber'i tebrik etti. Altun, haberi paylaşarak, "Kamuoyunda yanlış algı oluşturan bu yalanı kısa sürede ortaya çıkaran A Haber'i tebrik ediyorum. Her geçen gün daha zorlu hale gelse de hakikat savunuculuğundan vazgeçmeyen sorumluluk sahibi tüm basın emekçilerimizi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.