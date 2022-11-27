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Aleyna’dan acı haber! Alkollü sürücünün çarptığı Aleyna can verdi

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Giriş: 27.11.2022 09:51
İstanbul'da 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, evine dönmek için metrobüs durağına doğru yürüyordu. O sırada alkollü bir sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören genç kız, maalesef yaşam savaşını kaybetti.
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