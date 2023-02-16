'Alevilerin yardım tırına silahlı saldırı' yalanı: İstanbul Valiliği gerçeği açıkladı! HDP'li vekil çark etti

İstanbul'un Pendik ilçesinde Şahkulu Sultan Vakfı'na ait yardım tırına silahlı saldırı düzenlendiği iddia edildi. İstanbul Valiliği söz konusu iddiaları yalanlayarak, yaşananların yol verme kavgası nedeniyle oluştuğunu duyurdu. "Alevilerin yardım tırına silahlı saldırı" yalanını ortaya atan HDP vekili Ali Kenanoğlu ise Valilik açıklamasından sonra çark etti. HDP'li vekilin yalanına bazı medya organlarının da alet olması dikkatlerden kaçmadı.