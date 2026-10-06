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GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 46. dakikada Mertcan Açıkgöz’ün attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

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