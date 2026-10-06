Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor? AK Parti'den siyaset gündemini sallayan İzmir paylaşımı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset kulislerini hareketlendirdi. Tugay’ın 7 Ekim’de düzenleneceği belirtilen törende AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. AK Parti’nin yayımladığı videoda İzmir’deki çöp sorununa ilişkin görüntülere yer verildi. Çöp yığınlarının ardından “07.10.2026” tarihi öne çıkarılırken, devamında aynı alanların çiçeklerle kaplandığı görüntü kullanıldı. Paylaşım, Tugay hakkındaki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.