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Önce itibar suikasti şimdi nefret dili! Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar

Hazine ve  , dördüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Bakan Albayrak mutluluğunu, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadeleri ile duyurdu. Bakan Albayrak'a tebrik mesajları gelirken organize oldukları belli olan bazı hesaplar ise alçakça saldırı bebeği ve Albayrak ailesini hedef aldılar. Ahlaksız yorumda bulunan bir kişi ise gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE SALDIRI! O ALÇAK İÇİN HESAP ZAMANI

Hazine ve ile eşi dördüncü kez çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan ise sekizinci torununa kavuşmanın heyecanını yaşadı. Bakan Berat Albayrak müjdeli haberi, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." sözleri ile hesabından duyurdu. Albayrak'ın mutlu gününde bazı Twitter tetikçileri alçak paylaşımlarla saldırıda bulundu. Saldırılara vatandaşlar ve siyasilerden tepki yağdı.

TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI

Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.

Önce itibar suikasti şimdi nefret dili! Bakan Berat Albayrak ve Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini bile hedef aldılar ÖNCE İTİBAR SUİKASTİ ŞİMDİ NEFRET DİLİ! BAKAN BERAT ALBAYRAK VE ESRA ALBAYRAK'IN 1 GÜNLÜK BEBEKLERİNİ BİLE HEDEF ALDILAR

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a destek mesajları yağdı. Twitter tetikçilerine siyasilerden farklı paylaşımlarla tepki yağdı.

İşte paylaşımda bulunan siyasilerin destek ve tepki mesajları:

MUSTAFA VARANK: Geçtiğimiz günlerde sahte duyarlılık gösterisi için sıraya girenler; konu, insanlıktan bihaber namussuzların sayın kızı ve yeni doğmuş torununa saldırması olunca, kafalarını nasıl deve kuşu gibi kuma gömüyorlar hayretle izliyoruz. Yazıklar olsun!

SÜLEYMAN SOYLU: Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar sabaha kadar savcı ve polislerimiz marifetiyle gözaltına alındı... Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve fetöcü olması yine tespitimiz. Söz; Çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız...

ÖMER ÇELİK: Aile değerlerini sistematik olarak hedef alan siyasiler, teşvik ettikleri bu çirkin iklimden sorumludur. Biz aile değerlerinin haysiyetini savunmaya devam edeceğiz. Bu siyasilerin ürettiği iklimde nefes alan ahlak yoksunlarının masum bir bebeği hedef alarak, Sayınn Cumhurbaşkanımızın ailesine, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve değerli eşi Esra Albayrak'a dönük kullandıkları ifadeler haysiyetsizliktir. Nefret söyleminin her zaman haysiyet yoksunu müşterileri vardır. Aile değerlerini nefret söyleminin konusu yapan siyasilerin müşterisi bataklıkta çıkıyor.

ABDÜLHAMİT GÜL: Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir.

MEHMET MUŞ: Haysiyetsiz, alçak bir twitter tetikçisi, Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın ailesine yönelik ahlaksız bir paylaşımda bulunmuş. Bu şerefsiz, yargıya hesap verecek elbette! Bu alçaklara sessiz kalıp çifte standartlı davranan CHP'ye sesleniyorum: İkiyüzlüsünüz, riyakarsınız!

FAHRETTİN KOCA: Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih'le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin.

MUHARREM İNCE: Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız.

AYKUT ERDOĞDU: Esra - Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ediyorum... Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum...

MERAL AKŞENER: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım'ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin.

BAKAN ALBAYRAK: ALLAH EVLAT İSTEYENLERE BU EŞSİZ DUYGUYU LÜTFETSİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir paylaşımda daha bulundu. Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin.

GÖZALTINA ALINDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumun ardından, şüpheli E.B. hakkında soruşturma başlatıldı. E.B., gözaltına alındı. Zanlının ifadesi alınıyor. İfadesine göre mahkemeye sevk edilecek.

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