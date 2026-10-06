Portekiz'de hayatını kaybeden Erasmus öğrencisi Melek Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Erasmus programıyla eğitim için Portekiz'e giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Öztürk'ten acı haber geldi. Cavado Nehri'nde suya giren genç öğrenci, boğularak hayatını kaybetti. Öztürk'ün ölümü Aydın'ın Köşk ilçesindeki ailesini yasa boğarken, memleketine getirilen Melek Öztürk kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan, cenaze namazının kılındığı Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi'ndeki camiden canlı yayında olayın ayrıntılarını aktardı.