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1923 Afyonspor deplasmanda öne geçti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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1923 Afyonspor deplasmanda öne geçti

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında 1923 Afyonspor, Karşıyaka karşısında 19. dakikada Hıdır Aytekin’in kendi kalesine attığı golle durumu 1-0'a getirdi.

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