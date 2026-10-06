-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Karşıyaka maçta beraberliği yakaladı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Karşıyaka maçta beraberliği yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Karşıyaka, 1923 Afyonspor karşısında 26. dakikada Eren Arda Şan’ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

1923 Afyonspor deplasmanda öne geçti
Sonraki Video
1923 Afyonspor deplasmanda öne geçti
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar