Husileri zırhlı araçla canlı canlı ezdiler! Yemen'de ortalık karıştı

Yemen’de hükümet güçleri, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak için “Fecr el-Yemen (Yemen Şafağı)” operasyonunu başlattı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, operasyona 100 savaş uçağıyla destek verildiğini ve 324 yüksek değerli hedefin imha edildiğini açıkladı. Dhubab ve Babülmendep çevresinden gelen görüntülerde, Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinin teslim olan Husi unsurlarını zırhlı araçla ezdiği görülürken, bazı Husilerin araca ateşle karşılık verdiği görüldü.