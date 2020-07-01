01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Albayrak ailesine sosyal medyada çirkin saldırı! Emniyet: 19 hesap yöneticisinden 11'i gözaltında

Hazine ve Maliye Bakanı ve eşi 'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 'da da 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada da, "19 hesap yöneticisinden 11'i gözaltında" denildi.

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Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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ALBAYRAK AİLESİNE ÇİRKİN SALDIRIDA FLAŞ GELİŞME!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.

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EMNİYET'TEN AÇIKLAMA: 11 KİŞİ GÖZALTINDA
Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaparak kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen 19 hesap yöneticisi içerisinden 11 şahsın yakalanarak gözaltına alınmaları sağlanmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda olduğu gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edecektir."

BABA OLMA SEVİNCİNİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı , dördüncü kez baba olma mutluluğunu yaşayarak sosyal medyadan, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı sonrası sosyal medya tetikçileri yeni doğmuş bir bebek üzerinden Albayrak ailesine yönelik çirkin saldırıda bulundular.

TWİTTER TETİKÇİLERİ 1 GÜNLÜK ÇOCUĞU BİLE HEDEF ALDI
Bakan Albayrak'ın mutluluğuna yer verilen bir haberin Twitter'daki paylaşımının altına ahlaksız bir yorumda bulunuldu. Bu yorumların bazı hesaplar tarafından desteklendiği de görüldü. Ancak vatandaşlar tepkileri ile bu çirkin paylaşımların önünü kesti. Bakan Albayrak ve eşi 'a destek çığ gibi büyüdü. Siyasiler de alçak paylaşıma sert tepki gösterdi. 1 günlük bebeğin bile hedef alınması sosyal medyadaki ahlaki çöküşü gözler önüne serdi.

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