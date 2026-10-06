Rusya'da veba paniği: Laboratuvar kazası sonrası 197 kişi karantinaya alındı

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta bulunan Veba Araştırma Merkezi'nde canlı bakteri içeren bir tüpün kırıldığı ve bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından 197 kişi tedbir amacıyla karantinaya alınırken, 5 hastanenin kapatıldığı öne sürüldü. Rusya'dan resmi doğrulama henüz gelmezken, Buryatya yönetimi ölümün veba kaynaklı olabileceğini açıkladı. ABD'li yetkililer de gelişmeleri yakından izlediklerini duyurdu.