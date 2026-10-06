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Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı
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Sakaryaspor farkı 2'ye çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Sakaryaspor, Arit Kayadibispor karşısında 72. dakikada Hakkı Türker’in attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor
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GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor
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