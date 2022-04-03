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Akkuyu NGS'de çalışmalar tam gaz! Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak

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Giriş: 03.04.2022 09:57
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Projede bu yıl birinci ünitenin reaktör binasının kubbesinin kapatılması gibi birçok kritik aşamanın tamamlanması hedefleniyor. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.
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Akkuyu NGS’de çalışmalar tam gaz
Akkuyu NGS'de çalışmalar tam gaz
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