03 Nisan 2022, Pazar
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Akkuyu NGS'de çalışmalar tam gaz! Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu'da birinci ünitenin temelinin atılmasının üzerinden 4 yıl geçti. Projede bu yıl birinci ünitenin reaktör binasının kubbesinin kapatılması gibi birçok kritik aşamanın tamamlanması hedefleniyor. Santral, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.