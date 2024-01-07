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AK Parti'nin yerel seçim şarkısı belli oldu

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Giriş: 07.01.2024 18:22
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.
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