TÜBİTAK Güllü’nün ölümündeki ses kayıtlarını çözdü! Camdan attı "bay bay" dedi
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 07:01