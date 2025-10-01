AK Partili Zorlu'dan CHP'nin skandal boykotuna tokat gibi sözler: "Bu çok ciddiyetsiz bir yaklaşım!"

Meclis'in yeni yasama yılı açılışını boykot ederek bir skandala daha imza atan Cumhuriyet Halk Partisi'ne en sert tepkilerden biri AK Parti'den geldi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, CHP'nin bu tavrını "çok ciddiyetsiz bir yaklaşım" olarak nitelendirerek, "Ağzınızı her açtığınızda millet diyeceksiniz ama milletin tecelligahı olan yerde bulunmayacaksınız!" sözleriyle ateş püskürdü. Zorlu, CHP'nin bu tavrıyla sadece AK Parti'yi değil, Türk demokrasisini ve Türkiye'nin milli birliğini hedef aldığını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN