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AK Parti'den CHP'ye ''FETÖ'' tepkisi! ''CHP FETÖ'YE çalışıyor''

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2021 14:14
"CHP, FETÖ'ye çalışıyor." Bu sözler ak parti grup başkanvekili Cahit Özkan'a ait. CHP'nin, FETÖ'cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ettiğini belirten Özkan, "Sadece FETÖ ile değil, CHP'nin FETÖ destekçisi bu zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım." dedi.
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