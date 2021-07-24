24 Temmuz 2021, Cumartesi
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AK Parti'den CHP'ye ''FETÖ'' tepkisi! ''CHP FETÖ'YE çalışıyor''
"CHP, FETÖ'ye çalışıyor." Bu sözler ak parti grup başkanvekili Cahit Özkan'a ait. CHP'nin, FETÖ'cülerin tekrar devlet içinde hayat bulması için gayret ettiğini belirten Özkan, "Sadece FETÖ ile değil, CHP'nin FETÖ destekçisi bu zihniyetiyle de mücadele etmemiz lazım." dedi.