AK Parti MYK'nın gündeminde neler var? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti MYK’yı topluyor

AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe. Öte yandan MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de detaylı bir şekilde ele alınacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar...

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