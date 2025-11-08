08 Kasım 2025, Cumartesi

AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı: 24 yıldır milletin gönlündeyiz

AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı: “24 yıldır milletin gönlündeyiz”

Giriş: 08.11.2025 17:45
AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl Başkanı Fatih Özgökçen, 31 ilçede gönül seferberliği başlatacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Konya tarihine geçecek projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.
