AK Parti Konya İl Danışma Meclisi Toplantısı: “24 yıldır milletin gönlündeyiz”
AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. İl Başkanı Fatih Özgökçen, 31 ilçede gönül seferberliği başlatacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Konya tarihine geçecek projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.