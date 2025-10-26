26 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.10.2025 21:34
Güncelleme:26.10.2025 21:34
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimi sırasında AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması tepkilere yol açtı. Pusulada Akın'ın soyadının net bir şekilde okunmasına rağmen, "k" harfinin kısa çizgileri arasındaki boşluk gerekçe gösterilerek pusulanın iptal edilmek istenildi. Duruma sert tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu girişimi "meclisin iradesine açık bir gasp" olarak nitelendierek, "Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu meclis, böylesine irade gaspı yapılan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değildir. Burası hukuk devletidir, burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir irade asla gasp ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz
İrade gaspına asla izin vermeyiz
"İrade gaspına asla izin vermeyiz"
İmamoğlu’nun savcılık ifadesi sona erdi
İmamoğlu'nun savcılık ifadesi sona erdi
Bayrampaşa Belediyesi’nde seçim günü
Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim günü
İngiltere Başbakanı Türkiye’ye geliyor
İngiltere Başbakanı Türkiye'ye geliyor
Erdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değişti
Erdoğan - DEM Parti heyeti görüşmesinin tarihi değişti
Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi
Coşkun Başbuğ A Haber'de değerlendirdi
İşte Kandil’deki PKK mağaraları
İşte Kandil’deki PKK mağaraları
A Haber tarihi günde kritik bölgede
A Haber tarihi günde kritik bölgede
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
A Haber Kandil dağı eteklerinde
A Haber Kandil dağı eteklerinde
PKK: Türkiye’den tamamen çekiliyoruz
PKK: Türkiye’den tamamen çekiliyoruz
Katil İsrail Gazze’de Türk bayrağından rahatsız oldu
Katil İsrail Gazze'de Türk bayrağından rahatsız oldu
Daha Fazla Video Göster