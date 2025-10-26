AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İrade gaspına asla izin vermeyiz

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimi sırasında AK Parti'nin adayı İbrahim Akın'a verilen oy pusulasının geçersiz sayılması tepkilere yol açtı. Pusulada Akın'ın soyadının net bir şekilde okunmasına rağmen, "k" harfinin kısa çizgileri arasındaki boşluk gerekçe gösterilerek pusulanın iptal edilmek istenildi. Duruma sert tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, bu girişimi "meclisin iradesine açık bir gasp" olarak nitelendierek, "Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu meclis, böylesine irade gaspı yapılan bir başkanın yönetebileceği bir meclis değildir. Burası hukuk devletidir, burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir irade asla gasp ettirmeyiz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN