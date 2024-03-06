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AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de! Seçmen nasıl ikna edilecek? Otopark sorunu nasıl çözülecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 20:19
Güncelleme:06.03.2024 20:20
Ak Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerel seçime son 25 gün kaldı ve saha çalışmaları nasıl ilerliyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber’de soruları yanıtladı. İşte detaylar…
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