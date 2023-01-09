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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'e özel açıklamalar! 2023 seçimleri için tarih verdi

A Haber
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Giriş: 09.01.2023 14:49
Son dakika haberi... Seçim tarihi değişecek mi? 14 Mayıs'a alınır mı? 6'lı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadelerini kullandı.
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