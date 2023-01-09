09 Ocak 2023, Pazartesi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den A Haber'e özel açıklamalar! 2023 seçimleri için tarih verdi
Son dakika haberi... Seçim tarihi değişecek mi? 14 Mayıs'a alınır mı? 6'lı masanın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Kandemir, "Bayram sonrası seçime gidilebilir" ifadelerini kullandı.