20 Mart 2024, Çarşamba
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AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen A Haber'de! Seçim süreci hakkında açıklamalarda bulundu | “İstanbul’da durum Murat Kurum”
Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimine son 10 gün kaldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Şen Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim ile alakalı soruları yanıtladı.