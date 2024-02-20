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AK Parti aday listelerini teslim etti! Listelere itiraz ne zaman başlıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 15:42
Siyasi partilerin bugün saat 17'ye kadar aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor. AK Parti listeleri teslim edildi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel önemli açıklamalarda bulundu.
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