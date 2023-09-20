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Ağaçları aşılayıp verimini artırıyor! Ağaçların meyve vermesi için gönüllü çalışıyor

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 16:16
Karabük'te yaşayan Muhsin Tunç isimli vatandaş yol kenarlarındaki ağaçları gönüllü olarak aşılıyor. Kurumaya yüz tutan 2 binden fazla ağaç artık meyve veriyor.
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