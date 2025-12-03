03 Aralık 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Adliyedeki "altın" vurgunun planı deşifre oldu! 75 kilo ziynet eşyasını market arabasıyla çıkardılar
Adliyedeki altın vurgunun planı deşifre oldu! 75 kilo ziynet eşyasını market arabasıyla çıkardılar

Adliyedeki "altın" vurgunun planı deşifre oldu! 75 kilo ziynet eşyasını market arabasıyla çıkardılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2025 10:50
Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, soygunun nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, zanlının sabahın erken saatlerinde harekete geçtiğini ve çaldığı milyonluk serveti "dosya taşıyor" süsü vererek market arabasıyla adliyeden çıkardığını açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adliyedeki altın vurgunun planı deşifre oldu! 75 kilo ziynet eşyasını market arabasıyla çıkardılar
Adliyedeki altın vurgunun planı deşifre oldu!
Adliyedeki "altın" vurgunun planı deşifre oldu!
Macron ile Rusya-Ukrayna savaşı görüşmesi
Macron ile Rusya-Ukrayna savaşı görüşmesi
Devlet politikasının ötesinde insani bir hikaye
Devlet politikasının ötesinde insani bir hikaye
Siyasette Stockholm sendromu tartışması!
Siyasette "Stockholm sendromu" tartışması!
Kurak bir kış mı geçireceğiz?
Kurak bir kış mı geçireceğiz?
Trump’tan İsrail’e: Adım atmayın!
Trump’tan İsrail’e: Adım atmayın!
İHA sürülerine Tolga zırhlı tehditlere Altay
İHA sürülerine Tolga zırhlı tehditlere Altay
KIZILELMANI’nın F-16’dan farkı ne?
KIZILELMANI'nın F-16'dan farkı ne?
Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor
"Hava sahası egemenliğinizi daha ileriye taşımanız gerekiyor"
Dünyanın konuştuğu Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır
“Dünyanın konuştuğu Türkiye’de görmemek hazımsızlıktır”
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor
Afet bölgesi ayağa kaldırılıyor
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Özel: Celladınıza aşık olmayın
Daha Fazla Video Göster