Adliyedeki "altın" vurgunun planı deşifre oldu! 75 kilo ziynet eşyasını market arabasıyla çıkardılar

Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, soygunun nasıl gerçekleştirildiği ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, zanlının sabahın erken saatlerinde harekete geçtiğini ve çaldığı milyonluk serveti "dosya taşıyor" süsü vererek market arabasıyla adliyeden çıkardığını açıkladı.

