21 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2022 15:51
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bir gençlik Şöleni’ne katılacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Çok tarihi bir gün yaşandığının altını çizen Eyüp Kadir İnan, “Türkiye’nin gençleri bugün Adana’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bekliyor. Burada 28 farklı ülkeden temsilcilerimiz var. 12 farklı ülkedeki siyasi partilerin gençlik kolları başkanları da buraya geldi. Bugün gönül coğrafyamızın tüm dostları ile bir arada olacağız.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye gençliği Erdoğan’ı bekliyor
Türkiye gençliği Erdoğan'ı bekliyor
PKK’ya Pençe-Kilit darbesi!
PKK'ya Pençe-Kilit darbesi!
Teröre SİHA darbesi!
Teröre SİHA darbesi!
158 yıldır unutulmayan acılar!
158 yıldır unutulmayan acılar!
Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü mesajı
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
Başörtüsü eylemlerini Gezi’yi benzetti
Erdoğan’ın raket tutuşu NFT’ye dönüştürüldü
Erdoğan'ın raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü
Rüşvet operasyonunda yeni detaylar!
Rüşvet operasyonunda yeni detaylar!
80 bin hükümlünün izni uzayacak mı?
80 bin hükümlünün izni uzayacak mı?
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
Muhalefette İsveç ve Finlandiya sessizliği...
Nöbete bir aile daha katıldı
Nöbete bir aile daha katıldı
Aman dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
Aman dikkat! Tatiliniz zehir olmasın
Daha Fazla Video Göster