21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Adana'da Gençlik Şöleni! Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bir gençlik Şöleni’ne katılacak. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Çok tarihi bir gün yaşandığının altını çizen Eyüp Kadir İnan, “Türkiye’nin gençleri bugün Adana’da Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bekliyor. Burada 28 farklı ülkeden temsilcilerimiz var. 12 farklı ülkedeki siyasi partilerin gençlik kolları başkanları da buraya geldi. Bugün gönül coğrafyamızın tüm dostları ile bir arada olacağız.” dedi.