08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan A Haber'de 14 Mayıs mesajı: İstanbul ayağa kalktıysa Türkiye ayağa kalkmış demektir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa'da A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı. Bakan Bozdağ, tarihi İstanbul mitingiyle ilgili "14 Mayıs zaferinin Türkiye ve dünyaya ilanıdır." ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmralı iddiası ile ilgili konuştu "Adalet Bakanı olarak çok net olarak söylüyorum burada böyle bir görüşme yoktur. Aksini iddia eden büyük bir yalan söylüyordur." dedi.