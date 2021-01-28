ABD'li Siyaset Bilimci Prof. Dr. Richard Falk: ABD ikiye bölündü! Yeni kalkışmalar olabilir!

Amerikalı Siyaset Bilimci, eski Birleşmiş Milletler Rapörtörü Richard Falk, Memleket Meselesi'ne konuştu. Kanlı kongre baskınını değerlendiren folk, "Bu olay, Amerikan toplumundaki bölünmenin işareti, yeni kalkışmalar olabilir” mesajını verdi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulunan ABD'li Siyaset Bilimci Prof. Dr. Richard Falk, Donald Trump'ten Joe Biden'a uzanan başkanlık yarışışı süreci ve sonrasında ülkede yaşananları yorumladı.

"ABD'DE YENİ KALKIŞMALAR OLABİLİR"

6 Ocak 2021'de meydana gelen kanlı Kongre baskını ve darbe girişimi hakkında, "Amerikan toplumundaki bölünmenin işareti" dedi.

ABD'li siyaset bilimci Falk, kongrede yaşananları "Joe Biden için ciddi avantaj" sözleriyle değerlendirdi.

Konuşmasında Falk, ABD için korkunç bir sürece işaret etti ve "Yeni bir kalkışmalar serisi bekleniyor" cümlelerine yer verdi.

ABD İKİYE Mİ BÖLÜNÜYOR?

Başkanlık seçimi süreci ve sonrasında yaşanan skandallara dikkat çeken Richard Falk, ABD'nin uluslararası itibarını kaybettiğini bildirdi.

Falk, ayrıca "Ülke şimdiye kadar hiç görülmemiş seviyede bölündü" tespitinde bulundu.