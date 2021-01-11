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Joe Biden aslında kimdir? Aytunç Altındal’dan flaş yorum! “Joe Biden ailesinin 700 yıllık tarihi…”

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 00:26
Güncelleme:11.01.2021 00:38
ABD’nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden aslında kimdir? A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında gazeteci Aytunç Altındal’ın arşivlerden çıkan kritik yorumu ekranlara taşındı. Aytunç Altındal, konuşmalarında Joe Biden ailesinin 700 yıllık tarihi gözler önüne serildi. Joe Biden gerçekte nereli? Biden’nın gerçek soyadı nedir? Hangi aileden geliyor? Napolyon ile alakası nedir? İşte o röportaj…

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden aslında kimdir? A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında gazeteci Aytunç Altındal'ın arşivlerden çıkan kritik yorumu ekranlara taşındı.

Aytunç Altındal, konuşmalarında Joe Biden ailesinin 700 yıllık tarihi gözler önüne serildi.

Joe Biden gerçekte nereli? Biden'nın gerçek soyadı nedir? Hangi aileden geliyor? Napolyon ile alakası nedir? İşte o röportaj…

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