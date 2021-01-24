25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı

Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2021 23:47
Güncelleme:24.01.2021 23:57
ABD'nin 46. Başkanı Biden resmen göreve başladı. Türkiye'nin Trump yönetimiyle yaşadığı ciddi sorunlara Biden yönetiminin yaklaşımı nasıl olacak? FETÖ, S-400 için olası yaptırımlar, Suriye'de PKK/YPG'nin desteklenmesi gibi ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hatta kopma noktasına getiren bu olaylar nasıl çözülecek? Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney önümüzdeki süreçte yaşanacaklara dair A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Prof. Dr. Güney, Biden yönetiminin FETÖ elebaşını iade etme ihtimalini değerlendirdi

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Biden yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerin nasıl olacağını değerlendirdi.

Prof. Dr. Güney canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Biden yönetiminin şu anda Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl yönlendireceği konusunda net bir yol haritasının elinde olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin avantajları var. Obama yönetimde başkan yardımcılığı yapan Biden ve Türkiye iki tarafta birbirini çok iyi tanıyor. Ama o dönemin Türkiye'siyle bu dönemin Türkiye'si aynı değil. Türkiye'nin bölgede kazanımları var. Bunun üzerinden ABD ile olan mevcut sorunlarımızı mücadele içerisinde ve eğer fırsat pencereleri açılabilirse büyük güçler arasındaki rekabet vs mutlaka olacaktır. ABD ile en yakın zamanda yine S-400 meselesinin yine karşımıza çıkacağından eminim. FETÖ meselesinde bir açılım beklemiyorum. Bu anlamda ABD'nin belirli açıklarının da ortaya çıkması söz konusu olabilir. Suriye konusunda Rusya ve ABD ilişkilerinin dengesinin nasıl gideceği önemli. Türkiye'nin kazanımları var, çoklu diplomasiyi sürdürmeli...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi?
PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak?
PKK tamamen yok edilirse HDP'nin oylarına ne olacak?
İşte korsanların talebi...
İşte korsanların talebi...
F-16'nın gece uçuşunda eşsiz manzara
F-16'nın gece uçuşunda eşsiz manzara
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı
Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Türk gemisine korsan saldırı nasıl oldu?
Türk gemisine korsan saldırı nasıl oldu?
6,5 milyon doz aşı geliyor
6,5 milyon doz aşı geliyor
Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Fatih sondaj gemisi Türkali-2 kuyusuna ulaştı
Mehmetçik'e yeni kamuflaj! İşte dikkat çeken özellikleri
Mehmetçik'e yeni kamuflaj! İşte dikkat çeken özellikleri
İstanbul barajlarında son durum
İstanbul barajlarında son durum
Daha Fazla Video Göster