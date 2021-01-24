Biden yönetimi FETÖ elebaşını iade eder mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında yorumladı

ABD'nin 46. Başkanı Biden resmen göreve başladı. Türkiye'nin Trump yönetimiyle yaşadığı ciddi sorunlara Biden yönetiminin yaklaşımı nasıl olacak? FETÖ, S-400 için olası yaptırımlar, Suriye'de PKK/YPG'nin desteklenmesi gibi ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hatta kopma noktasına getiren bu olaylar nasıl çözülecek? Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney önümüzdeki süreçte yaşanacaklara dair A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öte yandan Prof. Dr. Güney, Biden yönetiminin FETÖ elebaşını iade etme ihtimalini değerlendirdi

A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Biden yönetimi ile Türkiye'nin ilişkilerin nasıl olacağını değerlendirdi.

Prof. Dr. Güney canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Biden yönetiminin şu anda Türkiye-ABD ilişkilerini nasıl yönlendireceği konusunda net bir yol haritasının elinde olduğunu sanmıyorum. Türkiye'nin avantajları var. Obama yönetimde başkan yardımcılığı yapan Biden ve Türkiye iki tarafta birbirini çok iyi tanıyor. Ama o dönemin Türkiye'siyle bu dönemin Türkiye'si aynı değil. Türkiye'nin bölgede kazanımları var. Bunun üzerinden ABD ile olan mevcut sorunlarımızı mücadele içerisinde ve eğer fırsat pencereleri açılabilirse büyük güçler arasındaki rekabet vs mutlaka olacaktır. ABD ile en yakın zamanda yine S-400 meselesinin yine karşımıza çıkacağından eminim. FETÖ meselesinde bir açılım beklemiyorum. Bu anlamda ABD'nin belirli açıklarının da ortaya çıkması söz konusu olabilir. Suriye konusunda Rusya ve ABD ilişkilerinin dengesinin nasıl gideceği önemli. Türkiye'nin kazanımları var, çoklu diplomasiyi sürdürmeli...