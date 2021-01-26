ABD Başkanı Joe Biden 'yerli malı' dedi! Kararnameyi imzaladı

Okulların açılmasına yönelik test, havalandırma ve aşılama gibi bir dizi önlem alınması gerektiğinin altını çizen Biden, "Biliyorum ki öğretmenler, okula geri dönmek istiyor ancak onlar güvenli bir ortamda da çalışmak istiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz." dedi.

Biden, Kovid-19 aşılamaları konusunda da "İlk 100 Günde 100 bin Aşı" hedeflerini gerçekleştireceklerine inandıklarını belirterek, "Yaza kadar, ABD'nin büyük oranda sürü bağışıklığı kazanmış olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kovid-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Biden, "Bu aşamaya gelmemiz çok zaman aldı, Kovid-19'u yenmemiz de uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.