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ABD Başkanı Joe Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

'da muhalif 'in gözaltına almasına ilişkin açıklama yapan Başkanı , Rusya'nın eylemlerinden çok endişeli olduklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2021 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021
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ABD Başkanı Joe Biden: Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kararname töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın muhalif Aleksey Navalnıy'ı gözaltına alması, ABD federal kurumlarına siber saldırı ya da Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için para teklif ettiği gibi iddiaların olduğuna dikkati çeken Biden, "Rusya'nın eylemlerinden çok endişeliyiz." diye konuştu.

"TEREDDÜT ETMEYECEĞİM"

Biden, Rusya hakkındaki iddialara ilişkin ilgili kurumlardan bilgi talep ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuları Rusyalı muhataplarımızla konuşmaktan da tereddüt etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

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