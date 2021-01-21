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ABD'nin dış politikası nasıl şekillenecek? Joe Biden bağımsız bir politika izleyebilir mi? Selami Kuran A Haber'e konuştu

Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. ekranlarında yayınlanan programına konuk oldu. Kuran 'de yemin ederek görevine başlayan Başkan 'ın dış politikasında nasıl bir yol izleyeceği konusundaki fikirlerini paylaştı. Kuran, ABD'nin bir misyona sahip olduğunu belirtirken gelen başkanın bu misyonun kolay kolay değiştiremeyeceğini söyledi. ABD dış siyasetindeki farklılıklara da değinen Kuran ülkenin en temel hususlarını da açıkladı. İşte detaylar...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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ABD'nin dış politikası nasıl şekillenecek? Joe Biden bağımsız bir politika izleyebilir mi? Selami Kuran A Haber'e konuştu

ekranlarında yayınlanan programına katılan Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Başkanı 'ın dış politikasının gelecekte nasıl şekilleneceği konusundaki fikirlerini dile getirdi.

KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

ABD'nin devlet olarak bir dış siyaset misyonu olduğunu ve gelen başkan hangi görüşten olursa olsun bu misyonun kolay kolay değişemeyeceğini ifade eden Kuran, Biden'ın dış politikasında köklü bir değişiklik beklemediğini de sözlerine ekledi.

EN BARİZ FARK TRUMP

ABD'nin dış siyasetinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında sadece üslup ve metot farklılıklarının olduğunu belirten Kuran en bariz farkın olduğunu söyledi.

BAŞKANIN TEMEL GÖREVİ...

ABD'de genel başkanın temel görevinin uluslararası liberal sistemin ABD liderliğinde devam etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Kuran, bu noktada Biden'ın konuşmasını tekrar dinlemenin faydalı olacağını söyledi.

"DEMOKRASİ İHRACI"

ABD'nin en temel hususunun birinin "demokrasi ihracı" olduğunu söyleyen Kuran diğer bir hususun ise Amerikan değerlerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi olduğunu ifade etti.

ABD'nin 46.Başkanı Joe Biden yeminini etti! Bugün demokrasi günüdür ABD'NİN 46.BAŞKANI JOE BİDEN YEMİNİNİ ETTİ! "BUGÜN DEMOKRASİ GÜNÜDÜR"

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