KÖKLÜ BİR DEĞİŞİKLİK OLUR MU?

ABD'nin devlet olarak bir dış siyaset misyonu olduğunu ve gelen başkan hangi görüşten olursa olsun bu misyonun kolay kolay değişemeyeceğini ifade eden Kuran, Biden'ın dış politikasında köklü bir değişiklik beklemediğini de sözlerine ekledi.