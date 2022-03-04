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ABD'den Rusya-Ukrayna ziyareti | ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2022 15:14
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geliyor. Gündem Rusya-Ukrayna savaşı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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