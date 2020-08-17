ABD’de yeni başkan kim olacak? Donald Trump mı Joe Biden mı? İşte anket sonuçları…

Son dakika haberi... ABD’nin başkan adayı Joe Biden kimdir? ABD seçimlerinde süreç nasıl işliyor? Anketler ne gösteriyor? ABD’de yeni başkan kim olacak? Trump mı Biden mı? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, canlı yayında konu ile ilgili detayları aktardı. 27 seçimden bugüne kadar 25’ini doğru bilen ünlü ABD'li siyaset bilimci bu seçim için ne diyor? İşte anket sonuçları…

ABD'nin başkan adayı Joe Biden kimdir? ABD seçimlerinde süreç nasıl işliyor? Anketler ne gösteriyor? ABD'de yeni başkan kim olacak? Trump mı Biden mı? A Haber dış haberler editörü Eda Ulusoy, canlı yayında konu ile ilgili detayları aktardı. 27 seçimden bugüne kadar 25'ini doğru bilen ünlü ABD'li siyaset bilimci bu seçim için ne diyor?

*Ortalama olarak bakıldığında bütün anketlerde Trump'dan önde gözüküyor. Genel olarak 7 puanlık kimi anketlerde 11 puana kadar da çıkabiliyor.

27 SEÇİMDEN 25'İNİ BİLEN SİYASET BİLİMCİ BU SEÇİM İÇİN...

Ama 2016 seçimlerinde Hillary Clinton hep önce gözüküyordu ama seçimde Trump kazandı. Bu anketler her zaman doğru sonucu vermiyor. Yayından önce araştırdım. ABD'li ünlü siyaset bilimci 27 seçimden bugüne kadar 25'ini doğru bilmiş. Bu seçim için yüzde 91 Trump kazanacak diyor.