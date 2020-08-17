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Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olur? Canlı yayında değerlendirdi: Makasın iki ucu sürekli açılıyor

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Giriş: 17.08.2020 10:50
Güncelleme:17.08.2020 11:03
Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden'ın "Erdoğan'ı yenecekleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullandığı skandal tartışılmaya devam ediyor. Biden, Başkan Erdoğan’ı neden hedef aldı? Skandal açıklamanın arka planında ne var? Biden’ı hangi lobiler destekliyor? Kazanırsa Türkiye- ABD ile ilişkiler nasıl olur? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD başkan adayı Joe Biden'ın "Erdoğan'ı yenecekleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullandığı skandal tartışılmaya devam ediyor. Biden, Başkan Erdoğan'ı neden hedef aldı? Skandal açıklamanın arka planında ne var? Biden'ı hangi lobiler destekliyor? Kazanırsa Türkiye- ABD ile ilişkiler nasıl olur? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, canlı yayında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MAKASIN İKİ UCU SÜREKLİ AÇILIYOR

Akgün, "Eğer Türkiye – ABD ilişkilerini bir makasa benzetecek olursak bu makasın iki ucu çok uzun zamandan beri sürekli açılıyor. Obama'nın döneminden beri ilişkiler daha önce hiç olmadığı kadar gergin vaziyette. Görünen o ki bu makas kısa ve orta vadede bile pek kapanacağa benzemiyor. Biden kazansa da kazanmasa, Trump iktidarını korusa da korumasa da görünen o ki ilişkilerdeki gerginlik sürecek." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

Biden'ın daha önceki açıklamalarını değerlendiren Akgün, "Bu tip açıklamalardan sonra eğer seçilecekse ardından da bu konuştuğu şekilde hareket edecekse Türkiye'nin elinde koz yok değildir yapılacak şeyler vardır. Biden geçmişte Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözlerden ötürü iki defa özür diledi. Şimdi belli bir süre sonra bu sözlerin yanlış anlaşıldığı aslında maksadının bu olmadığı şeklinde üçüncü özür gelir mi gelmez mi onu da zaman içerisinde göreceğiz." dedi.

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