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ABD ile yeni dönemin şifreleri

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 12:39
ABD ile yeni süreç nasıl devam edecek? Washington - Ankara hattında sorunlu alanlar çözüme kavuşacak mı? Türkiye - ABD ilişkileri yeni dönemde hangi alanlarda gelişir? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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ABD ile yeni dönemin şifreleri
ABD ile yeni dönemin şifreleri
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