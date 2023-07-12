ABD ile yeni dönemin şifreleri

ABD ile yeni süreç nasıl devam edecek? Washington - Ankara hattında sorunlu alanlar çözüme kavuşacak mı? Türkiye - ABD ilişkileri yeni dönemde hangi alanlarda gelişir? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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